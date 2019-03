Troisième mandat de Macky Sall: le Forum du justiciable minimise la sortie du ministre de la Justice et convoque la Constitution

Le Forum du Justiciable a sorti un communiqué pour tirer au clair le débat sur la possibilité d'un troisième mandat ou non de Macky Sall. Selon Babacar Ba et ses camarades, "la sortie du Ministre de la Justice sur la question ne peut nullement semer le doute ou la confusion sur l’interdiction absolue faite par le constituant au Président Macky Sall de briguer un troisième mandat".

Cela parce que "le deuxième alinéa de l’article 27 de la constitution ci-dessus combiné avec l’article 103 règle définitivement la question du nombre de mandats qu’un Président peut briguer, puisqu’il est précisé que nul sénégalais ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. L’élu du peuple ne peut plus rester au pouvoir au-delà d’une décennie".



Selon l'organisation de la Société civile, "les deux mandats consécutifs dont fait état le constituant sénégalais sont indifférents d’un mandat de 7 ou de 5 ans. Alors peu importe qu’il soit un mandat de 7 ou de 5 ans, ce qui prévaut en

l’espèce, c’est uniquement le nombre de mandat qu’aura exercé le Président en exercice. Ainsi au titre de la « nouvelle » constitution le mandat de 7 ans (2012-2019) déjà exercé par le Président de la République est considéré comme un

mandat et comptabilisé dans le décompte des mandats".



Le Forum du justiciable appelle les citoyens sénégalais et autres autorités à oublier "ce débat qui n’a pas sa raison d’être".