Trophée de la CAN 2025: le Sénégal temporise avant une saisine officielle du TAS

Depuis 48 heures au moins, des informations virales sur les réseaux sociaux font état du fait que le Sénégal a déposé un recours au Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester le retrait du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au profit du Maroc. Dans son édition de ce mercredi, L’Observateur renseigne qu’il n’en est rien. La Fédération sénégalaise de football (FSF) temporise, le temps de bien ficeler le dossier.



«Le dossier n’a pas été officiellement déposé», assure le journal, citant une source proche dossier. Cette attitude de la FSF répond à une stratégie. «Un dossier de cette envergure ne se dépose pas à la légère. Un vice de forme ou une imprécision dans l’exposé des motifs pourrait-elle fatale», précise une autre source.



La CAF a notifié la décision du retrait du trophée au Sénégal le 17 mars 2026. A partir de ce moment, conformément aux textes, la FSF a jusqu’au 27 mars pour contester la décision, soit un délai de 10 jours. Depuis le lundi 23 mars, par contre, les avocats de la Fédération sont à Lausanne, en Suisse, où se situe le siège du TAS.