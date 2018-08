Trou de 108 milliards à la Poste: le Dg Siré Dia "couvert d'un audit du FMI par Macky et Amadou Ba"

C'est le député Mamadou Lamine Diallo qui partage l'information sur son compte Facebook. Selon le leader du mouvement TEKKI, le chef de l'Etat Macky Sall et son ministre des Finances Amadou Ba ont passé outre les instructions de l'institution financière mondiale pour protéger le Directeur général Siré Dia, sur qui le régime compte pour remporter la "bataille de Thiès" lors de la prochaine Présidentielle.

"C’est par un rapport du FMI que le peuple sénégalais a été informé de la gestion scandaleuse de la SN la Poste avec une dette de 108 milliards de FCFA. Le FMI avait demandé un audit et une réforme du secteur.

Macky Sall et Amadou Ba refusent de bouger et pour cause. Le DG à la retraite maintenu au poste a pour mission d’utiliser les ressources de la SN Poste pour conquérir la ville de Thiès au profit de la dynastie Faye Sall. Ce travail doit être poursuivi jusqu’à la présidentielle de 2019", a écrit Diallo sur le réseau social



Le parlementaire ajoute que les travailleurs de ladite société risquent gros. En plus l'Assemblée nationale est loin d'être dans les dispositions d'ouvrir une enquête sur la gestion de la SN Poste.

"Tant pis pour les travailleurs, tant pis pour le peuple. Alors que l’adaptation à la révolution numérique bat son plein, les vieilles méthodes clientélistes connues depuis toujours continueront. L’Assemblée nationale n’est pas prête à diligenter une commission d’enquête parlementaire sur la gestion de la SN la Poste", se désole-t-il.