Trump affirme que les États-Unis et la Chine sont très proches d’un accord commercial

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que les États-Unis et la Chine étaient en bonne voie pour conclure un accord commercial qui permettrait aux deux plus grandes économies mondiales de réduire considérablement leurs droits de douane réciproques.



"Nous sommes très proches d’un accord. Nos relations avec la Chine sont très bonnes", a-t-il affirmé lors d’un entretien accordé à la chaîne américaine CNBC. "Je pense que nous allons conclure un bon accord. Ce n’est pas indispensable, mais je pense que nous y arriverons."



Trump a également minimisé l’importance d’une éventuelle rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Il a précisé qu’il entretenait "une très bonne relation" avec son homologue, mais qu’un sommet ne serait envisagé que si un accord était trouvé. "Une réunion pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année, très probablement, mais uniquement si nous finalisons un accord", a-t-il précisé.



"Si aucun accord n’est conclu, il n’y aura pas de rencontre. Quel serait l’intérêt de se voir si c’est pour ne rien signer ?", a-t-il ajouté.



Début avril, Trump avait annoncé de nouvelles taxes douanières visant de nombreux pays, avec un taux de base fixé à 10 % durant les négociations. Il a donné jusqu’au 1er août aux pays concernés pour conclure un accord, faute de quoi les tarifs seraient relevés.



La Chine, de son côté, dispose d’un délai supplémentaire jusqu’au 12 août pour parvenir à un accord avec Washington, sans quoi elle s’exposerait à des droits de douane pouvant dépasser les 80 %.



Dimanche, le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a toutefois laissé entendre que cette date n’était pas définitive. « Le calendrier est encore en discussion », a-t-il indiqué. "Nos échanges avec la Chine sont très positifs, tant au niveau des équipes qu’au niveau politique. Les présidents Trump et Xi ont également eu des contacts directs."