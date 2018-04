Trump prévient la Russie qu'il va lancer des missiles sur la Syrie

Donald Trump s'apprête à mettre ses menaces à exécution. Sur Twitter, le président américain a affirmé qu'il allait lancer des missiles sur la Russie afin de riposter à l'attaque chimique présumée imputée au régime de Bachar al-Assad.



"Que la Russie se tienne prête". Il s'est adressé directement à la Russie : "La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et 'intelligents !' Vous ne devriez pas vous associer avec un animal qui tue son peuple avec des armes chimiques et qui s'en réjouit ", a-t-il écrit avant de publier un deuxième tweet dans lequel il affirme que les relations avec la Russie sont pires que pendant la Guerre froide. "Il n'y a pas de raison à cela. La Russie a besoin qu'on l'aide sur son économie, ce qui devrait être très facile à faire, et nous avons besoin que toutes les nations travaillent ensemble. Arrêtons la course aux armements ?", poursuit-il.



Malgré le veto russe. La confrontation entre les États-Unis et la Russie sur le dossier syrien s'est durcie ces derniers jours : Moscou, soutien indéfectible de Damas, a opposé mardi son veto au Conseil de sécurité à un projet de résolution américain visant à créer un mécanisme d'enquête indépendant sur le recours aux armes chimiques en Syrie. Mais en face, les Occidentaux, États-Unis et France en tête, ont redoublé de détermination après avoir déjà fait clairement planer la menace de représailles militaires.