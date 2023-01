Tuerie en Californie : le suspect est mort, le motif de la fusillade inconnu

Il s'agit de la fusillade la plus meurtrière dans le pays depuis qu'un homme armé a tué 21 personnes en mai, dans une école primaire d'Uvalde, au Texas.



Le motif de la fusillade qui a fait dix victimes samedi 21 janvier au soir dans un dancing californien demeurait toujours mystérieux ce lundi au lendema



«Le suspect s'est blessé par balle et a été déclaré mort sur place», a expliqué le shérif local, Robert Luna, qui a décrit une chasse à l'homme conclue par un coup de feu tiré depuis l'intérieur de la camionnette blanche de l'homme, qui se serait donc apparemment suicidé.in de la mort de l'auteur présumé après une course-poursuite avec la police.



Ce dernier, d'origine asiatique et âgé de 72 ans, a été identifié comme étant Huu Can Tran. Il était le seul suspect pour cette fusillade, a précisé Robert Luna, ajoutant que le motif de cette attaque survenue à Monterey Park, le jour du Nouvel An lunaire, n'était pas encore connu et qu'une enquête était en cours.



Après avoir fait 10 morts, dont la plupart étaient âgées de 50 à 60 ans environ, le tireur présumé était allé dans un autre dancing proche, mais y a été désarmé par deux personnes, avant de prendre la fuite. L'arme retrouvée n'est pas un fusil d'assaut mais «un pistolet d'assaut semi-automatique à chargeur (...) auquel était fixé un chargeur longue durée de grande capacité», a détaillé dimanche le shérif Luna.