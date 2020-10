Tueries en Guinée: les partisans de Cellou Dalein en Casamance demandent au président Macky Sall d’user de son influence

‘’Nous lançons un appel au président Macky Sall pour lui demander d’user de son influence, reconnue par tous pour que la CEDEAO et l’Union africaine envoient des missions le plus rapidement possible en Guinée pour faire arrêter les massacres contre les populations civiles et convaincre Alpha Condé de respecter le verdict des urnes et de passer le témoin au nouvel élu par le peuple de Guinée’’, a insisté Imrane Ben Yaya Diallo qui a également interpellé, par la même occasion, la communauté internationale et les organisations des Droits de l’Homme par rapport à la situation grave qui prévaut actuellement en Guinée.



‘’Nous profitons de l’occasion également pour lancer un appel à la communauté internationale et les organisations des Droits de l’Homme afin d’intervenir le plus vite en Guinée pour faire arrêter la barbarie que Alpha Condé fait subir le peuple qui ne revendique que pour que la vérité des urnes soit respectée. Nous insistons sur l’urgence qu’il y a à intervenir dans notre pays. Vous tous, vous avez remarqué que le peuple guinéen qui est dans la rue, depuis mardi, pour réclamer la vérité des urnes est violemment réprimé par les forces de désordre de Alpha Condé dont la barbarie n’a pas d’égale’’ confie-t-il avant d’accuser Alpha de préparer un hold-up électoral pour se donner la victoire dès le premier tour.



‘’Nous avons appris que Alpha Condé a créé une CENI parallèle qu’il a installée dans un hôtel au centre-ville de Conakry et qui est en train de falsifier l’ensemble des résultats sortis des urnes, le dimanche, pour lui donner la victoire dès le premier tour’’, martèle-t-il, arguant que les premiers résultats provisoires donnés par la CENI, le mardi, qui seraient contraires aux vrais résultats sont des signes avant-coureurs de cette forfaiture qui se prépare. Chose qu’Imrane Diallo et ses amis disent condamner tout en exigeant à ce que la CENI se ressaisisse en donnant les vrais résultats qui, selon lui, donnent la victoire à leur candidat Cellou Dalein Diallo.



A son avis, cette forfaiture a été programmée avant les élections et que le refus que des millions de Guinéens se trouvant à l’étranger de voter ou ne soient enrôlés dans le fichier électoral tout comme la fermeture des frontières des pays voisins comme le Sénégal à la veille de l’élection entre dans ce cadre. En attendant, il assure que les militants de l’UFDG de Casamance vont mener le combat pour que justice soit faite. Et pour cela, ils envisagent des séries de manifestations pacifiques qui seront marquées par des marches pour sensibiliser l’opinion internationale et des déclarations qui seront remises aux organisations des Droits de l’Homme et aux responsables de la CEDEAO ici à Ziguinchor.



A signaler que deux femmes, Binta Diallo et Kadiatou Dillo, toutes deux membres de l’UFDG, qui étaient présentes à cette conférence de presse, ont versé de chaudes larmes devant les caméras avant de réitérer l’appel de leur responsable à l’endroit du président Macky Sall pour, disent-elles, l’arrêt des massacres des jeunes guinéens dans les rues de Conakry dans l’indifférence totale de la communauté internationale. Selon ces deux dames, Alpha Condé est en train de compromettre l’avenir de la Guinée en décimant la jeunesse du pays.



Le Témoin