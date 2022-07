Tumeur testiculaire : De nombreux joueurs atteints avant Haller

Le lundi 17 juillet dernier, Sébastien Haller s’est vu détecter une tumeur testiculaire. Une situation inattendue qui a obligé l’attaquant ivoirien à quitter le camp d’entraînement du Borussia, en préparation d’avant-saison en Suisse. Objec­tif, subir les meilleurs traitements pour un come-back dans les plus brefs délais. Son retour sur la pelouse reste la préoccupation des supporters tant du Borussia que des Eléphants.



«Seb» n’est pourtant pas le premier sur la liste des victimes de ce type de tumeur. Joël Bats, ex-gardien international français, s’est vu confronté à la même situation alors qu’il évoluait sous les couleurs de l’Aj Auxerre. Aussi, lors de la saison 2002-2003, José Francisco Molina, portier du Deportivo La Corogne, a souffert de cette maladie. Il a subi un traitement, manquant la plupart des rencontres de la saison. Un troisième gardien a été touché par ce mal pernicieux. Il s’agit de l’argentin Carlos Roa qui malgré les soins a mis un terme à sa carrière.



En 2008, Graig Moore, défenseur australien, a eu à son tour ce cancer des parties intimes. Mais six semaines plus tard, les médecins lui donnaient le feu vert pour la suite de sa carrière. Après l’intervention chirurgicale, il a même pu disputer la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Le Néerlandais Arjen Robben avait également souffert de cette maladie, en 2004, détectée à son arrivée à Chelsea, mais il avait rapidement été soigné et a pu effectuer une bonne saison. En octobre 2013, Jonas Gutierrez s’est fait retirer le testicule gauche. Il a mis plus d’un an, soit le 3 novembre 2014, pour recouvrer la santé.



Le cas le plus récent est celui de Alvarez Lopez Yeray. En décembre 2016, le défenseur évoluant à l’Athletic Bilbao était atteint d’un cancer aux testicules. Le 4 février 2017, il faisait son retour à la compétition.



En conclusion, la majorité des joueurs atteints de tumeur testiculaire ont pu reprendre leur carrière et répéter leurs performances, voire les améliorer. Espérons ce cas pour notre compatriote Sébastien Haller.



Haller opéré avec succès

D’ailleurs l’attaquant du Borussia Dortmund a été opéré avec succès de sa tumeur aux testicules. L’international ivoirien a posté de son lit d’hôpital, un message sur ses réseaux sociaux, le jeudi 21 juillet.



«Bonsoir tout le monde, je tenais à vous informer que la 1ère étape a été accomplie. Je tiens à remercier l’équipe médicale qui ont été exceptionnels avec moi. Un grand merci également à tout le personnel soignant de l’hôpital pour leur accompagnement et leur bienveillance», a-t-il écrit. De quoi rassurer tout le monde et surtout être optimiste pour la suite de sa convalescence afin qu’il se remette le plus rapidement possible et fasse une belle saison avec son nouveau club, le Borussia Dortmund.