Tunisie: en pleine crise du pain, le gouvernement annonce le réapprovisionnement des boulangeries

Ces boulangeries « modernes » qui produisent habituellement la baguette subventionnée et des pains spéciaux, avaient stoppé leur production après un mouvement de grève suite à la décision du président Kaïs Saïed de n’inciter les boulangeries à ne produire que la baguette subventionnée. Cette décision, prise pour lutter contre la spéculation et le détournement de la farine avait mené à un bras de fer entre le gouvernement et ces boulangeries.



Accord

Le ministère du Commerce a donc décidé de fournir en farine et semoule ces boulangeries « modernes » qui n’étaient plus approvisionnées depuis deux semaines à cause des désaccords avec le gouvernement et de contrôles renforcés sur la distribution de farine. Les quotas de farine subventionnée ont été redirigés vers les boulangeries dites « traditionnelles » qui, elles, ne produisent que le pain subventionné.



Samedi 1 août, le ministère du Commerce est parvenu à un accord avec les boulangeries, mais avec pour condition qu’elles changent leur dénomination afin d’informer le consommateur de leur différence avec les boulangeries traditionnelles. « Les commerces non classés de fabrication de pain sont spécialisés dans la conception de pain de qualité supérieure, dont le poids ne dépasse pas les 150 grammes et qui est différent, au niveau de la forme, de la baguette et du pain traditionnels compensés ». C’est ce que devront désormais indiquer ces boulangeries.



Restructuration

Les autorités ont également annoncé une vaste campagne de recensement des commerces du pain afin de restructurer le système de fabrication de la fameuse baguette subventionnée. La crise du pain de ces dernières semaines aura au moins remis sur la table la problématique en Tunisie, un sujet très sensible mais qui n’avait pas été débattu aussi ouvertement sur le plan politique depuis des années.



La Conect, syndicat qui représente les boulangeries modernes en grève a annoncé dans la foulée du communiqué du ministère du Commerce l’annulation des mouvements de sit-in prévus pour le lundi 21 août.