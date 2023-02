Tunisie: la tension monte en flèche entre le principal syndicat du pays et le président Kaïs Saïed

À l’origine de l’escalade, l’arrestation, mardi 31 janvier, d’Anis Kaabi, un leader syndicaliste. Une détention qui est intervenue dans la foulée d’un discours de Kaïs Saïed dans lequel il s’en est pris à ceux - qu’il appelle les « ennemis de la nation » - qui bloquent les routes et le pays selon lui. Anis Kaabi, secrétaire général du syndicat Tunisie autoroutes, participait, avec certains de ses collègues, à un mouvement de grève contre la mauvaise gestion de l’entreprise - selon eux - et pour de meilleures conditions de travail.



Pertes financières

Il est poursuivi désormais pour avoir entraîné des pertes financières importantes à la société qui l’emploie. La passe d’armes autour de son cas est le dernier épisode d’une suite d’accrochages entre le plus grand syndicat du pays - qui revendique un million de membres - et le palais de Carthage. Après avoir soutenu la prise des pleins pouvoirs par Kaïs Saïed en juillet 2021, l’UGTT a multiplié ensuite ses réserves face à la voie empruntée par le président tunisien.



Soutiens

En cause notamment, les tractations que son gouvernement mène avec le FMI pour l’octroi d’une nouvelle salve de prêts. Face à cette escalade, l’UGTT a reçu le soutien de plusieurs syndicats étrangers et notamment français comme Force Ouvrière.