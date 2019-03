Tunisie : le ministre de la santé démissionne après le décès de 11 nourrissons

Le ministre tunisien de la Santé, Abderraouf Chérif a préféré rendre le tablier suite au décès de 11 bébés dans une maternité publique de Tunis.



Abderraouf Chérif, ministre de la Santé a présenté sa démission après la mort de 11 bébés hospitalisés dans l’hôpital de la Rabta, un important complexe hospitalier situé au cœur de Tunis.



Le premier, ministre Youssef Chahed a annoncé avoir accepté la démission d’Abderraouf Chérif, a écrit la présidence du gouvernement tunisien sur sa page Facebook tard samedi soir.



Selon les premiers éléments de l’enquête, les bébés auraient succombé à une infection nosocomiale due à l'injection d'un produit d’alimentation parentérale (c’est-à-dire administré par voie intraveineuse). Les décès seraient ensuite survenus à cause d'un "choc septique", dû à une infection sanguine.



Le gouvernement annonce l'ouverture d'une enquête sanitaire et une autre enquête judiciaire ont été ouvertes.



En attendant le rapport, les mesures de prévention et de traitement ont été prises afin d’éviter d’autres victimes.