Tunisie: les familles des prisonniers politiques s'activent pour obtenir leur libération

A quelques encablures du Ministère de l’Intérieur tunisien, les proches des détenus politiques ont tenu à s’élever contre les arrestations, qu’elles jugent « arbitraires », de leurs proches. Parmi ceux qui prennent la parole, il y a Dalila Ben M’barek Msaddek, avocate mais aussi sœur de l’un des prisonniers, Jaouhar Ben M’barek, opposant notoire au président tunisien Kaïs Saïed : « Votre combat à nos côtés est une façon de lutter pour votre pays, pour votre nation. C’est aussi une façon de protéger l’avenir de vos enfants. Qu’allez-vous leur dire plus tard ? Nous avons vu l’injustice et nous avons laissé faire ? Nous avons assisté au retour de l’arbitraire et nous avons laissé faire ? Nous avons assisté au retour des procès politiques et on s’est tu ? On a vu des gens jetés en prison et on n’a rien dit ? »



Toucher la société civile

Prises de parole mais aussi projection de photos et vidéos des détenus, l’objectif est de toucher la société civile. Rappeler qu'au-delà de leurs positions politiques, la vingtaine de prisonniers dits « d’opinion » manque à leurs familles. D’autant que, selon Samir Dilou, avocat et ancien cadre du parti Ennahdha, l’accusation de « complot contre l’État » ne tient pas : « Le dossier est vide et c’est ce qui explique qu’aucun responsable officiel ne soit sorti donner des informations à ce sujet. Personne non plus ne nous dit pourquoi ils sont maintenus en état d’arrestation. Ni pour quelle raison la durée de détention a été prolongée de quatre mois après les six qu’ils ont déjà passé en prison. »



Rappel à l'ordre

Des arrestations en série qui valent à la Tunisie un rappel à l’ordre de la part de la Cour africaine des droits de l’homme. Elle a donné quinze jours à Tunis pour améliorer les conditions de détention de quatre d’entre eux. Alors que cette conférence se tenait, on apprenait au même moment, ce mardi 5 septembre, que Hamadi Jebali, un ancien Premier ministre du parti islamiste Ennahdha avait, lui aussi, été arrêté, quelques heures plus tôt.