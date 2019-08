Turquie : Galatasaray vainqueur de la Supercoupe à l’absence de Mbaye Diagne

L’unique but de la partie a été inscrit par le Marocain Younes Belhanda à la 39e minute. La saison dernière, avec Mbaye Diagne, meilleur buteur de la Süper Ligue turque et troisième meilleur buteur d’Europe, Galatasaray avait réussi le doublé en Turquie la saison dernière remportant le championnat et la finale de la Coupe face à Akhisar.

Le club d’Istanbul décroche sa 16e Supercoupe de son histoire, la dernière remontant en 2016. L’attaquant sénégalais, auteur de 30 buts lors de la défunte saison est toujours mis au repos. Mais d’après certaines informations, Mbaye Diagne serait dans le viseur de quelques clubs asiatiques et pourrait ne pas refouler les pelouses de la Süper Ligue cette saison.