Twitter et Meta : Elon Musk et Mark Zuckerberg se disent prêts à s’affronter physiquement

Leur combat idéologique deviendra-t-il vraiment physique ou s’agit-il d’une opération de communication rondement bien menée ? Les patrons de Twitter et de Meta, Elon Musk et Mark Zuckerberg, se sont défiés sur leurs réseaux sociaux et se sont mutuellement invités mercredi à s’affronter physiquement dans une cage à la façon des combats d’arts martiaux.



Peu après le rachat de Twitter par Elon Musk, Meta, la maison mère d’Instagram et de Facebook annonçait son souhait de lancer une plateforme sociale similaire, fondée sur le texte, qui viendrait donc rivaliser directement Twitter. Depuis cette annonce, le fondateur de Tesla a multiplié les messages sur Twitter à l’encontre de Mark Zuckerberg.



Le point culminant est arrivé il y a quelques jours lorsque Elon Musk a posté sur son compte : « Je suis prêt pour un combat en cage lol », faisant référence à la cage dans laquelle se tiennent les combats de MMA.



« Envoie-moi le lieu »

Mark Zuckerberg, qui est lui-même adepte d’arts martiaux et poste des vidéos de combats, a répondu mercredi sur Instagram avec une capture d’écran du message d’Elon Musk, suivie de la mention « Envoie-moi le lieu ».