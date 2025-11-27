UCAD : Les étudiants en concert de casseroles pour réclamer leurs bourses

Après plusieurs jours de mobilisation, les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) ont intensifié leur action ce jeudi 27 novembre 2025 en organisant un concert de casseroles sur le campus pour réclamer le paiement de leurs bourses.
Armés de casseroles, de poubelles et d’autres objets du quotidien, les étudiants ont transformé le campus en un vacarme assourdissant, symbolisant leur frustration face aux retards persistants.
Pour rappel, depuis le lundi 18 novembre, les étudiants en master dénoncent le retard dans le versement de leurs bourses. Après trois jours de manifestations, ils avaient suspendu leur mouvement le 19 novembre. Le mardi 25 novembre, une rencontre a eu lieu avec le ministre de l’Enseignement supérieur, les responsables du COUD ainsi que le directeur des bourses et sa délégation.
Dans un communiqué, le Collectif des Amicales de l’UCAD a indiqué que « des propositions ont été formulées de part et d’autre, mais aucun accord consensuel n’a été trouvé », laissant la question du paiement des bourses toujours en suspens.
