UCAD : Mody Gadiaga, professeur de droit à l’UCAD, n'est plus!

Dakar a perdu samedi, l'une de ses figures intellectuelles marquantes. Le professeur Mody Gadiaga, éminent spécialiste en droit constitutionnel et droit pénal, s'est éteint dans la capitale sénégalaise, selon plusieurs sources médiatiques concordantes.



Enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), le défunt professeur laisse derrière lui un héritage académique considérable. Ses analyses rigoureuses et son expertise pointue en matière juridique avaient fait de lui une référence dans le milieu universitaire.



Au-delà de ses activités pédagogiques, le professeur Gadiaga s'était distingué par son engagement citoyen. Il marquait régulièrement de son empreinte les débats d'intérêt national, n'hésitant pas à prendre des positions courageuses et souvent éclairantes. Ses interventions sur les plateaux de télévision comme dans les colonnes des journaux témoignaient d'une pensée structurée au service de l'intérêt général.



La disparition de ce brillant universitaire représente une perte significative pour le monde académique sénégalais et pour l'espace public de discussion. Son absence se fera particulièrement sentir dans les grands débats constitutionnels et juridiques qui animent régulièrement la vie nationale.