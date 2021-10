UCAD: le Directeur du COUD apporte des précisions sur le Pass Sanitaire et rassure les étudiants

Le Directeur du Centre des œuvres universitaires de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Coud) a apporté des précisions sur le communiqué diffusé par le Rectorat qui rendrait obligatoire la vaccination pour tous les étudiants. Selon M. Maguette Sène, «il n’y a aucune obligation de carte vaccinale. L’accès aux amphithéâtre n’est pas assujetti au «pass sanitaire». «Ce que la Loi du Sénégal, la réglementation, n’a pas rendu obligatoire, nous, à l’Université, nos communiqués ne peuvent le rendre obligatoire. La vaccination n’est pas obligatoire et l’accès aux amphithéâtres et aux différents endroits de l’Université n’est pas assujetti à la présentation d’une carte sanitaire. Absolument pas ! Je crois que c’était une erreur contenue dans un docu- ment qui était peut-être dans le site du rectorat. J’ai échangé avec le recteur, qui m’a confirmé qu’il a donné des instructions pour que ce passage-là soit enlevé de ce docu- ment. Nous rassurons les étudiants, leur disant que la vaccination est volontaire, c’est un acte citoyen», a rassuré M. Maguette Sène.



Toutefois, le Directeur du Coud rappelle que l’année dernière, l’espace universitaire avait enregistré des cas de Covid mais que, cette année, ils ne souhaite pas que cela se reproduise.

«L’année dernière, il y a eu deux pics. Il y a eu un moment où l’on était à une vingtaine de cas que nous avons rabaissé à zéro. A un moment donné, nous étions montés jusqu’à 50 cas. Au total, nous étions entre 70 et 80 contaminations. Ce qui veut dire qu’il y a eu réellement des cas de covid, mais il n’y a pas eu de décès. Heureusement que nous avions réservé les pavillons des mariés appelés PM ou pavillons des mariés pour héberger les étudiants contaminés et faire respecter le protocole sanitaire en la matière. Ce qui nous a permis de cerner la pandémie et de limiter ses dégâts au niveau de l’Université», a-t-il fait savoir.



M. Maguette Sène, a souligné que la vaccination est un acte citoyen et que, pour éradiquer entièrement la pandémie de «notre» espace, il va falloir que tout le monde se fasse vacciner. Ce qui, dit-il, ne veut pas dire que la vaccination est obligatoire. Il invite ainsi tout le monde à aller se faire vacciner.