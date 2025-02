UCAD : le paiement des bourses des étudiants en master prévu dès lundi

Les étudiants en master de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) poursuivent leur mouvement de protestation pour exiger le paiement intégral de leurs bourses. En réponse, Jean Amédé Diatta, directeur des bourses, a annoncé que les versements débuteront dès lundi prochain. Il a également rassuré que l’État a pris toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire leurs revendications.



D’après Jean Amédé Diatta, plus de 4 milliards FCFA ont été débloqués pour payer les rappels de 4 256 étudiants en master 1. Il a également souligné que ce paiement était prévu et qu’il ne s’agit pas d’une décision prise sous la pression des manifestations.



« C’était déjà inscrit dans le communiqué du 5 février que nous allions payer les bourses. Nous sommes dans une suite logique. Il ne faut pas que les étudiants pensent que c’est à cause de leur mouvement d’humeur que cette décision a été prise. C’est juste le processus normal », a-t-il précisé.



Le directeur des bourses a rappelé les efforts financiers consentis par l’État pour le paiement des bourses universitaires. « Au Trésor public, après les salaires, les bourses sont prioritaires. Entre juillet et août, l’Etat a payé plus de 13, 6 milliards FCFA en termes de bourses. En septembre, on a payé plus de 14 milliards FCFA et en octobre et novembre, nous avons payé 6 milliards FCFA. Le 31 décembre, on a décaissé 8 milliards FCFA », a détaillé M. Diatta.



Malgré cette annonce, les étudiants restent sceptiques. Selon eux, le 6 février dernier, un premier versement avait été effectué, mais ils n’avaient reçu que 40 000 FCFA chacun, alors que le rappel attendu s’élève à 555 000 FCFA par étudiant.