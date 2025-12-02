UCAD : les étudiants ont repris les manifestations ce mardi

Les affrontements entre les étudiants de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar et les forces de l’ordre ont repris de plus bel ce mardi. Ce, malgré l’annonce du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Daouda Ngom, hier, lundi, à l'Assemblée nationale, que les étudiants vont recevoir leurs allocations à partir de mardi ou mercredi.



La raison de la reprise de leur mouvement d’humeur est le mode de payement des bourses. Selon le ministre, la direction des bourses va seulement verser aux étudiants les bourses d’octobre et de novembre, ainsi qu’un trousseau de 35 mille francs CFA.



Or, les étudiants de Dakar notamment ceux inscrits en master, revendiquent pour leur part le paiement de bourses pour l’année universitaire 2024-2025, c’est à dire d’octobre 2024 à septembre 2025, ainsi qu’un trousseau d’un montant de 515 mille francs CFA par étudiant, a informé Daouda Ngom.