UEFA: Sadio Mane nominé pour le titre de meilleur joueur de la semaine

L’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané est nominé par l’UEFA pour le titre de meilleur joueur de la semaine de Ligue des Champions. L’attaquant de Liverpool a fait de bonnes prestations cette semaine avec Liverpool qui a réussi à se qualifier en demi-finale de la Ligue des champions après avoir battu Manchester City (3-0, 2-1). Il est actuellement en tête du classement avec 63% des votes et devance Roben, Mandzukic et Dzeko. Les résultats du vote seront connus ce vendredi avant le tirage des demi-finales de la Ligue des champions entre Liverpool Réal Madrid, AS Rome et Bayern Munich.