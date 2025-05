UFOA A : Les « Lionnes » à l'assaut du titre en Mauritanie

Le tirage au sort du tournoi UFOA A féminin 2025 s'est tenu ce mercredi 14 mai à Banjul. La compétition se déroulera du 18 au 31 mai en Mauritanie, pays hôte de cette édition, et rassemblera huit sélections nationales de la zone Ouest A.



Le Sénégal double tenant du titre, participera à cette nouvelle édition avec une ambition claire : conserver sa couronne régionale. Déjà qualifiées pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminine au Maroc, les « Lionnes » profiteront de ce tournoi pour peaufiner leur préparation tout en affirmant leur suprématie en Afrique de l'Ouest.



Logées dans le groupe B, les Sénégalaises affronteront la Guinée, la Gambie et la Sierra Leone. Un groupe relevé avec des confrontations à haute intensité, notamment face à la Gambie poussée par son public et une Guinée toujours redoutable.



Le groupe A, quant à lui, est composé de la Mauritanie (pays hôte), du Mali, de la Guinée-Bissau et du Liberia.



Portées par une génération talentueuse et une expérience grandissante sur la scène continentale, les « Lionnes » comptent bien régner une nouvelle fois sur la zone UFOA A et envoyer un signal fort avant la CAN 2025.



Le rendez-vous est fixé : place à la chasse au triplé dès le 18 mai en Gambie.