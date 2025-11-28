UFOA-A U15: Le Sénégal se qualifie pour le Championnat Africain de Football Scolaire après son succès en finale

Le Sénégal a confirmé sa suprématie dans la zone UFOA-A en décrochant sa qualification pour le Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF. Les « Lionceaux » ont battu ce vendredi les U15 de la Guinée en finale, au terme d’un match nul (0-0) conclu par une victoire aux tirs au but (5-4).



Grâce à ce succès, le Sénégal représentera la zone WAFU-A lors du prochain Championnat d’Afrique des écoles, une compétition où il avait atteint la finale lors de la précédente édition du tournoi scolaire continental.