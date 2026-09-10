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Tournoi UFOA-A U17 : « Qualification en demi-finale » assurée pour le Sénégal après sa démonstration face à la Sierra Leone (5-0)



Tournoi UFOA-A U17 : « Qualification en demi-finale » assurée pour le Sénégal après sa démonstration face à la Sierra Leone (5-0)
L'équipe nationale masculine de football des moins de 17 ans du Sénégal a décroché sa qualification pour les demi-finales du tournoi UFOA-A en s'imposant largement 5-0 face à la Sierra Leone, ce jeudi après-midi au stade Lat Dior de Thiès.
 
Dans ce second match de poule, les Lionceaux ont signé leur deuxième succès consécutif grâce notamment à « un doublé de Cheikh Oumar Sy », grand artisan de la démonstration sénégalaise. Cette victoire probante permet aux « coéquipiers de Cheikh Oumar Sy de valider par la même occasion leur qualification en demi-finale » de la compétition zonale.
 
Maîtres de leur sujet sur le terrain de Thiès, les joueurs sénégalais disputeront leur troisième et dernière rencontre de la phase de groupes ce week-end. Le « prochain rendez-vous dans le groupe A » est fixé au « dimanche 13 septembre face à la Gambie ».
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Jeudi 10 Septembre 2026 - 22:18


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