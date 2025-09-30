Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

UFOA-A U17 : Ousmane Diop appelle 21 joueurs pour la bataille des qualifications



UFOA-A U17 : Ousmane Diop appelle 21 joueurs pour la bataille des qualifications
Le sélectionneur Ousmane Diop a rendu publique la liste des 21 joueurs retenus pour disputer le tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A) U17, prévu du 5 au 18 octobre 2025 à Bamako, au Mali.
 
Cette compétition, qui sert de tournoi qualificatif de la zone pour la Coupe d’Afrique des Nations U17 prévue en 2026 au Maroc, réunira huit sélections.
 
Le Sénégal évoluera dans le groupe B aux côtés de la Sierra Leone, de la Mauritanie et de la Guinée. Le groupe A, lui, regroupe le Mali, le Liberia, la Gambie et la Guinée-Bissau.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Mardi 30 Septembre 2025 - 16:13


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter