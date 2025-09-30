UFOA-A U17 : Ousmane Diop appelle 21 joueurs pour la bataille des qualifications

Cette compétition, qui sert de tournoi qualificatif de la zone pour la Coupe d’Afrique des Nations U17 prévue en 2026 au Maroc, réunira huit sélections.

Le Sénégal évoluera dans le groupe B aux côtés de la Sierra Leone, de la Mauritanie et de la Guinée. Le groupe A, lui, regroupe le Mali, le Liberia, la Gambie et la Guinée-Bissau.

Le sélectionneur Ousmane Diop a rendu publique la liste des 21 joueurs retenus pour disputer le tournoi de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A) U17, prévu du 5 au 18 octobre 2025 à Bamako, au Mali.