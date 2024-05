UFOA/A U20 féminin : le Sénégal remporte le tournoi pour la deuxième année consécutive

Le Sénégal a battu (3-0) la Guinée-Bissau au stade Lat Dior de Thiès. L’équipe sénégalaise a triomphé en finale, ce mercredi 29 mai 2024, remportant ainsi le trophée de l'UFOA-A pour la deuxième année consécutive. Les protégées de Mbayang Thiam réalisent un parcours sans faute (14 buts marqués, 0 but encaissé).



Les « Lioncelles » ont une fois de plus démontré leur domination sur tous les plans, affirmant leur suprématie dans le football régional des moins de 20 ans.



Pour la petite finale, le Liberia a décroché la médaille de bronze lors du tournoi féminin U20 de l’Union des fédérations ouest africaines Zone A. Après un match tendu se terminant sur un score nul et vierge, les Libériennes ont triomphé lors de la séance de tirs aux buts, remportant ainsi la victoire avec un score de 3-2.