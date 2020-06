URGENT - 68 migrants dont 32 Sénégalais vont forcer la frontière du Maroc et faire face à 200 soldats

C’est l’ONG Horizon Sans Frontières (HSF) qui lance l’alerte pour pousser les autorités sénégalaises à réagir avant que l’irréparable ne se produise.



« 68 émigrés, dont 32 Sénégalais, ont lancé un ultimatum aux autorités consulaires et marocaines, ce mardi 9 juin 2020 ! », avertissent Boubacar Seye et Cie.

Avant de préciser : « Demain, mercredi à 05 heures du matin, sauf du concret, au péril de leurs vies ils vont forcer la frontière entre la Mauritanie et le Maroc pour mettre fin à leur cauchemar »



Pire, selon HSF, « Coincés à Dahmar, une ville frontalière entre le Maroc et la Mauritanie, ces 68 émigrés dont 32 Sénégalais, (parmi lesquels 4 femmes dont 1 en état de grossesse), révèlent vivre un insoutenable calvaire, courant depuis de trois mois derrière les promesses de l’Etat… »



Ce qui est le plus à craindre est la riposte prévue par le royaume chérifien. « (...) le Maroc aurait envoyé 200 de ses soldats avec des consignes fermes pour les contrer », alerte l’ONG qui demande à l’Etat de réagir pour éviter un drame.