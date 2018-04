URGENT - Accrochage au tribunal entre le procureur et Me Ousseynou Fall

Ca chauffe à la salle d'audience numéro 1 du tribunal de Dakar. Lors de sa plaidoirie, Me Ousseynou Fall a accusé le procureur de la République de rouler pour le camp de Macky Sall. Ce que le chef des poursuite n'a pas pu laisser passer.



Lamine Cissé s'est levé de sa place pour interrompre la plaidoirie de la robe noire. "Non, je dépends de personne, vous ne dites pas la vérité", lui lance-t-il. Mais Me Fall ne s'est pas laissé faire et contre-attaque : "taisez-vous ! Vous n'avez pas le droit de m'interrompre", lui a-t-il craché à la figure.



Le procureur de rétorquer : "Je ne vais pas lui permettre de m'insulter. Il est en train de dire du n'importe quoi. Tous ses collègues ont parlé correctement. Et pourquoi pas lui".



Le moment choisi par le juge de les rappeler à l'ordre