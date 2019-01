URGENT - Ça brûle au siège de Bokk Gis Gis : la VDN barrée

Au moment où ces lignes sont publiées, des affrontements ont lieu devant le siège de Bokk Gis Gis où les leaders de l’opposition étaient réunis en conférence de presse ce mardi 15 janvier 2019, pour s’exprimer sur la liste des candidats publiée lundi par le Conseil constitutionnel.



De jeunes sont venus déloger les leaders, qui avaient fini de faire leur déclaration pour récuser les 7 Sages, pour leur demander d’aller au front contre le régime. Ils ont brûlé des pneus sur la VDN et commencé à jeter des pierres, tout en brandissant des menaces contre les dirigeants qui ne voudraient pas sortir dans la rue pour les rejoindre au front.



Deux camionnettes de de la gendarmerie se sont aussitôt dépêchées sur les lieux pour ramener l’ordre. La circulation est quasi impossible dans cette partie de la capitale sénégalaise. Des tirs de grenades lacrymogènes ont fini de polluer l'atmosphère et faire fuir les riverains et simples passants.