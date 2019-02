URGENT - Demba Kandji se garde de publier des résultats et donne rendez-vous vendredi au plus tard

Le Président de la Commission nationale des recensements de votes a fait face à la presse ce lundi. Le juge Demba Kandji a désamorcé la bombe sociale qui commence à enfler partout à Dakar. Il s'est gardé de donner des résultats et donne rendez-vous à tous les Sénégalais jeudi ou au plus tard vendredi pour donner les résultats provisoires.



Il a dénoncé les déclarations des uns et des autres annonçant des résultats et des pourcentages. L'opposition a soutenu, sans chiffres concrets qu'un deuxième tour est inévitable. tandis que du côté du pouvoir, le Premier ministre annonce une victoire de Macky Sall avec 57%.



Que tout le monde se calme et attende que la Commission de recensement comptabilise tous les Procès verbaux des commissions départementales d'ici jeudi à vendredi.