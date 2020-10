URGENT - Des agents armés font une descente musclée chez le leader du FNDC

L’information vient d’être livrée par le site Africa Guinée. Des policiers, gendarmes et militaires ont fait une descente musclée chez le coordinateur national du FNDC (Front national pour la défense de la constitution), ce dimanche 25 octobre 2020, en début de soirée.



Arrivés sur les lieux, Forces de défense et de sécurité ont d'abord arrêté Abdourahmane Sano et l'ont mis dans un pickup. Ensuite, ils ont investi la maison qu'ils ont fouillée systématiquement. Selon eux, ils étaient à la recherche des collaborateurs du coordinateur du FNDC.