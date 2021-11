URGENT - L’immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et El Hadj Mamadou Sall levée

Les députés Boubacar Williemmbo Biaye et El Hadj Mamadou Sall, cités dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques ont vu leur immunité parlementaire levée. Ce, au cours d' une séance plénière, tenue, ce mardi 9 novembre à l'Assemblée nationale. 84 députés ont voté pour, zéro contre et 3 abstentions.



Boubacar Biaye et Mamadou Sall sont à présent livrés à la justice. A noter que le second nommé était absent de l'Hémicycle ce mardi.