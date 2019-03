URGENT - Le juge prononce la libération des jeunes et femmes de l'opposition arrêtés

Dans une salle du palais de justice de Dakar qui a refusé du monde ce mardi, les 9 accusés dont 3 dames; qui ont étaient appelé à la barre, pour répondre des chef d'accusation pour trouble à l'ordre public, Abdourahmane Diallo, (khalifiste), Amélie Ngom (khalifiste), Malamine Fall (Grand Parti), Bigué Simonie Sarr (PDS), Aline Sow FSDBJ de Bokk Guis Guis, Binta Mbaye, Mory Gueye (Rewmi)...



Après être tous entendus, par le juge, ces jeunes de l'opposition ont tous déclaré n'avoir jamais reçu de sommation. Ce qui a permis à leur avocats de plaider leur relâche pure et simple, pour vice de procédure. Car selon Me Ibrahima Diaw : ''il n'y a pas de fait, et s'il n'y a pas de fait, c'est une détention arbitraire. Donc il ne doit pas y avoir de plaidoirie. Ces gens doivent être libéré".

Dans sa décision, le juge a purement et simplement prononcé la libération.