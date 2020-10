URGENT - Le ratage d’atterrissage forcé de l’hélicoptère qui transportait le ministre ivoirien de la Santé fait des blessés

Confidentiel Afrique a appris de sources autorisées ce samedi 24 octobre, qu’un hélicoptère a failli s’écraser aux environs de Grand Bassam, pour des ennuis mécaniques. D’après des sources aéroportuaires parvenues à Confidentiel Afrique, ce ratage d’atterrissage forcé a fait des blessés légers dans la zone de Grand Bassam.



Parmi les passagers à bord de cet hélicoptère, on parle du Président du Conseil Régional de Grand Bassam et actuel Ministre de la Santé du gouvernement d’Ahmed BAKAYOKO. Plusieurs sources avaient laissé entendre que Adama BICTOGO, devait en principe faire partie de ce vol. C’est seulement à la dernière minute, que le faucon Adama BICTOGO a décidé de renoncer à ce voyage de campagne politique.



Depuis quelques jours, les routes sont coupées par les manifestants des villages de l’intérieur, contraignant les partisans du Président Alassane Ouattara à se déplacer par hélicos et petits avions oiseaux de 10 places.



Source: Confidential Afrique