URGENT - Les affrontements de Tamba ont fait un troisième mort

Le bilan continue de s'alourdir, après les violents affrontements survenus à Tambacounda ce lundi, en militants du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) et ceux de Benno Bokk Yakaar (BBY). Après les deux morts signalés dans le matin et en début d'après-midi, la Tfm nous informe d'un troisième décès.



En effet, un des blessés a finalement succombé à ses blessures...