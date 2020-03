URGENT – Les vacances scolaires prolongées de trois à quatre semaines

Le 14 mars dernier, dans une adresse solennelle à la Nation commandée par la gravité de la situation, le président de la République Macky Sall annonçait, entre autres MESURES POUR LUTTER CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS au Sénégal, la fermeture de l’ensemble des établissements scolaires et universitaires pour trois semaines à partir de lundi 16 mars 2020.



Aujourd’hui, après avoir fait deux tiers du temps de restriction, l’évolution de Covid 19 sur le territoire national continue de prendre des proportions de plus en plus inquiétantes.



Ce qui implique de nouvelles mesures. Selon nos confrères d’ Emedia les vacances scolaires seront encore repoussées de trois à quatre semaines supplémentaires. Ainsi, alors qu’elles devraient initialement rouvrir le 6 avril 2020, les portes des crèches, écoles (cycles élémentaire, moyen et secondaire), universités et autres instituts de formation seront encore closes pour le tout le mois d’avril.