URGENT - Mboro : le bilan de l'explosion du dépôt de gasoil passe de 3 à 6 morts

La tragique explosion du dépôt clandestin de gasoil à Mboro continue de faire des victimes deux semaines après. En effet, après le décès sur le coup de l'apprenti soudeur Ibrahima Sarr, et les morts du bébé Semou Diouf et de la vendeuse de poisson Ndeye Mbaye, trois jours après l'accident, PressAfrik a appris ce dimanche la disparition de trois autres blessés.

Il s'agit de la maman du bébé, Mame Bassine, d'un dénommé Ibrahima Fall et d'un autre individu appelé Guissé .



Pour rappel, il y a de cela deux semaines, une citerne servant de dépôt de gasoil à des jeunes a explosé au quartier Darou Salam, alors que ces derniers tentaient de la rafistoler avec un chalumeau.