URGENT - Une opération de Raid en cours à Nantes

Selon des informations de Ouest France , une intervention du Raid était en cours à l'opéra Graslin, à Nantes. Les autorités auraient été informées d'une menace d'attentat par mail visant le spectacle de la chanteuse iranienne Sahar Mohammadi. Cette dernière a déjà fait l'objet de telles menaces dans d'autres villes en France.



Un dispositif de sécurité a donc été mis en place dans l'opéra et autour. «Il n'y a pas eu de confinement et le spectacle n'a pas été perturbé», a précisé la préfecture à Franceinfo. Le public a été évacué, et des fouilles sont effectuées.



Le Figaro