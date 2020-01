USA-Une tempête hivernale fait 10 morts, un millier de vols annulés

Une tempête hivernale de grande ampleur, qui a balayé les Etats-Unis du sud au nord-est, a fait au moins 10 morts, provoqué l'annulation de plus d'un millier de vols et des coupures de courant dans des centaines de milliers de foyers.



Des rafales de vent de la puissance d'un ouragan et des grêlons de la taille d'une balle de golf se sont abattus vendredi soir et jusque dans la matinée de samedi dans cinq Etats, du Texas jusqu'au Maine, qui borde la frontière canadienne au nord-est.



De nouvelles chutes de neige étaient attendues jusqu'à dimanche dans l'Illinois, le Michigan et dans le nord de l'Etat de New York. (Rich McKay à Atlanta; version française Jean Terzian).