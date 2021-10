Ucad : Remise de diplômes de fin de formation des agents de sécurité du COUD

Au total, 50 agents de sécurité du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) ont reçu samedi, leur diplôme des mains du directeur général, Maguette Sène, après une formation de près d’un mois en maintien de protection, intervention et gestes techniques.



Il s'agit, par aailleurs, d'un encadrement qui entre dans le cadre de la pacification et de la sécurisation de l’espace universitaire. À préciser que ces agents ont été formés par Me Ousseynou Kouyate, expert instructeur international de l’agence Canaf sécurité Sénégal .