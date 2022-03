Ukraine: la guerre fait trembler l'Église orthodoxe sur ses fondations

Souvent, l’Église orthodoxe ukrainienne patriarcat de Moscou, le courant principal de l’orthodoxie en Ukraine, a adopté les positions politiques du clergé moscovite, mais aussi du Kremlin, se plaçant à contre-courant des évolutions de la société ukrainienne.



Mais depuis l’attaque de la Russie il y a dix jours, le clergé de cette Église est sous le choc, et à Kiev, dans le monastère des Laures de Petchersk, le siège du patriarcat de Moscou en Ukraine, son porte-parole, le père Nikolaï Danilevitch, ne décolère pas. « Notre Église a pris une position catégorique contre cette guerre. Nous condamnons sans réserve cette guerre et le métropolite Onuphre a demandé à Poutine de mettre fin à ce conflit meurtrier et à cette agression, a-t-il rappelé. Il a aussi appelé dès le premier jour le patriarche Kirill de Moscou à demander à Poutine d’arrêter tout ça. C’est une guerre ouverte, une invasion, et nous devons aussi défendre notre pays et notre patrie. »



« Cette invasion est un acte de traîtrise »

Seulement, le patriarche Kirill de Moscou a accordé sa bénédiction aux soldats russes et a déclaré soutenir l’action militaire du Kremlin. Ce faisant, le père Nikolaï estime que le clergé moscovite a participé à la duplicité des autorités russes, qui ont masqué leurs intentions en Ukraine. « Oui, le mensonge est un péché et le pouvoir russe a menti, souligne-t-il. Beaucoup y ont cru : les officiels disaient qu’il n’y aurait pas de guerre, qu’ils ne planifiaient rien. C’est pourquoi cette invasion est un acte de traitrise qui a brisé toute forme de confiance. »



À terme, cette guerre pourrait avoir des conséquences majeures sur le plan religieux : la branche ukrainienne du patriarcat de Moscou pourrait s’éloigner encore de la maison mère moscovite pour se rapprocher du patriarcat de Kiev, devenu l’Église nationale ukrainienne.