Ukraine: un hôpital a été touché par un tir de barrage russe dans la nuit, dit Kiev

Un hôpital, un immeuble minier et d'autres infrastructures civiles ont été endommagés par une attaque russe de drones et de missiles dans l'est de l'Ukraine, a affirmé, mardi 21 novembre, l'armée ukrainienne. «L'hôpital central de la ville de Selydove dans la région de Donetsk, le bâtiment de la mine de Kotlyarevska et d'autres infrastructures civiles ont été détruits et endommagés», a déclaré l'armée de l'air ukrainienne dans un communiqué, sans spécifier s'il y avait des victimes ni si l'hôpital fonctionnait encore, écrit l'AFP.