Ukraine: un premier pas vers une refonte du gouvernement

Après des semaines de spéculations, Volodymyr Zelensky s’est exprimé publiquement pour la première fois au sujet de possible changements à des postes-clés au sommet de l'État, et c’est à la télévision italienne et non pas ukrainienne que le président a réservé ses commentaires.



Redistribuer les cartes

Selon lui il est nécessaire de redistribuer les cartes, et il évoque, non pas le départ d’une seule personne, faisant allusion aux rumeurs visant le poste du commandant en chef des armées, Valery Zaluzhny, mais un remaniement majeur, et pas seulement au niveau militaire. Le président ukrainien justifie ce changement annoncé par un besoin de renouveau et ajoute que son gouvernement doit avoir une énergie positive visant la victoire de l’Ukraine dans cette guerre.



Risque politique

Depuis Kiev, ce remaniement prévu semble aller dans le sens des rumeurs annonçant le départ prochain du général des armées, Valery Zaluzhny, extrêmement apprécié par la population et par ses soldats. Si la présidence a la prérogative de choisir le commandement militaire du pays, Volodymyr Zelensky prendrait ici un risque politique qui risquerait d'écorcher sa popularité auprès d'une partie de la population, de la classe politique et de l'armée.