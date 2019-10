Un Ghanéen de 12 ans inscrit à l'université

Viemens Bamfo est le plus jeune des quelque 3 000 étudiants qui viennent de s'inscrire à l'Université du Ghana.



Scolarisé à la maison par son père Robert Bamfo, diplômé en génie chimique, il a passé avec brio les examens d'entrée.



Le jeune explose d'ambition. Il a déclaré au programme Focus on Africa de la BBC qu'il veut occuper le poste le plus élevé du Ghana.



"Je veux devenir le président du Ghana, je veux hisser haut le drapeau national et en faire un pays véritablement indépendant comme la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres pays", a-t-il déclaré.

Le jeune génie espère étudier le droit constitutionnel, les systèmes politiques de l'administration, les principes de gestion, l'économie et la comptabilité.



Selon son père, qui est diplômé en génie chimique, cette réussite de son fils n'était pas une surprise.



"J'ai investi du temps et de l'énergie pour lui donner les éléments essentiels qui l'aideront à relever les défis et à saisir les occasions qui s'y rattachent. Donc je n'étais pas choqué", explique-t-il.



Robert Bamfo a pour autant partagé le secret derrière l'éducation d'un prodige qui exige beaucoup de travail..



"Au début, dit-il, j'avais fait comprendre à mon garçon qu'il n'allait pas être défini par la loi des moyennes, qu'il devrait être un cas particulier.... C'est ce qu'il devrait s'efforcer de faire, et cela exige beaucoup de travail et il est prêt à le faire."