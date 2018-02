Un Nigérian offre le vivre et le couvert à 28 réfugiés camerounais

A Agbokim, un village situé dans le sud du Nigeria, Frank Okoro, père de quatre enfants, accueille 28 réfugiés camerounais dans sa maison de cinq pièces.



Cet homme âgé de 57 ans, enseigne dans un lycée. Avec son salaire et les revenus tirés de ses plantations de cacao et de manioc, il tente de nourrir ses nombreux hôtes, dont certains sont apparentés à sa femme originaire du Cameroun.



"J'ai décidé de les prendre en charge parce qu'ils sont dans une situation préoccupante", dit-il à la BBC, tout en reconnaissant qu'"il est difficile de trouver de la place pour autant de personnes".



"Presque tous les enfants dorment à même le sol, sur des nattes. L'essentiel, c'est qu'ils puissent dormir et se réveiller paisiblement. Dieu nous aide beaucoup", ajoute Frank, Okoro, un homme profondément religieux.