Un détracteur du président Georges Weah arrêté en Sierra-Léone

Selon la presse libérienne, Henry Costa a été arrêté à la demande du Liberia où il devrait être extradé.



Henry Costa, animateur populaire de radio et farouche détracteur de Georges Weah, a été contrôlé vendredi à l'aéroport de Monrovia alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion.



Les services de l'immigration avaient estimé que ses documents de voyage étaient faux. ''Comment lui fils et citoyen du pays peut-il utiliser de faux documents'' a déclaré son avocat.



On ignore comment M. Costa a pu se rendre en Sierra Léone.



Sur facebook, Henry Costa qui a réagi après la diffusion des premières informations sur son arrestation a écrit :"Ne vous inquiétez pas, tout va bien". "Les autorités de la Sierra-Léone sont très professionnelles et très gentilles avec moi", a-t-il précisé.



Henry Costa est l'un des initiateurs de la grogne contre le président libérien Georges Weah. L'ancienne star du football a pris la tête du pays en 2017.



Ses détracteurs l'accusent de ne pas avoir tenu ses promesses sur la réduction de la pauvreté et la lutte contre la corruption.



Deux points qui ont contribué à son élection en décembre 2017.