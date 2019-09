Un diplomate français mis en examen pour «terrorisme»

Le numéro 2 de l’ambassade française au Salvador a été interpellé le 2 juin à son retour en France dans le cadre de l’enquête sur le groAu terminal 3 de l'aéroport de Roissy, trois hommes scrutent l'arrivée du vol Iberia 3740 en provenance de Madrid. Il est 20h12, ce dimanche 2 juin 2019, lorsque ces policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), munis d'une photographie de leur cible, repèrent Marc-Antoine G. dans le flot des passagers au poste de contrôle. Le suspect de 52 ans est aussitôt interpellé puis placé en garde à vue à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Soupçonné d'être membre de l'AFO, cette cellule d'ultra-droite qui voulait lutter contre un prétendu « péril islamique », il présente un profil pour le moins inattendu…



Voilà plusieurs mois que les enquêteurs attendaient le retour de ce haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères : ancien consul adjoint au Gabon, Marc-Antoine G. occupe les fonctions d'adjoint à l'ambassadeur de France au Salvador. Mis en examen le 6 juin pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle », le diplomate a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de quitter la France. Il a par ailleurs été suspendu de ses fonctions.



Un groupuscule islamophobe

Il s'agit là du 14e suspect mis en examen dans ce dossier nébuleux. Depuis la première vague d'interpellations en juin 2018, les policiers tentent de faire la lumière sur le réseau « Action des forces opérationnelles », composé d'hommes et de femmes âgés de 33 à 70 ans. Un groupuscule islamophobe implanté sur l'ensemble de la France dans lequel on trouve des retraités adeptes du survivalisme, convaincus que l'Etat est incapable de les protéger, et des radicalisés prêts à commettre des attentats contre la communauté musulmane.



Si plus aucun suspect n'est en détention provisoire, les policiers ont découvert l'existence de projets qui ont clairement dépassé le stade du fantasme : empoisonnement de nourriture halal en supermarchés, meurtre d'imams, attaques de mosquées, lancer d'explosifs dans des voitures conduites par « des Nord-Africains »…



« Le projet initial de l'AFO consistait, lors d'une attaque terroriste de type 13 Novembre, à être en mesure dans les heures qui suivaient de frapper à travers toute la France des cibles reconnues comme étant radicales », a avoué Marc-Antoine G. en garde à vue, citant « l'exemple de l'imam de Brest ». Selon l'ex-numéro 2, il s'agissait avant tout de « mesures de représailles » mais certains membres considéraient que « l'attaque était aussi une option ». Aucune date précise de passage à l'acte n'avait toutefois été fixée.



Nommé chef de la région Île-de-France de l'AFO

Les enquêteurs sont remontés jusqu'à Marc-Antoine G. après avoir exploité les nombreux échanges entre les 13 autres suspects. Dans un document saisi en perquisition, il est ainsi mentionné qu'un certain « Cortes » - le pseudonyme du diplomate - a été nommé chef de la région Île-de-France de l'AFO à l'été 2017 par Guy Sibra, ancien policier et fondateur de l'organisation clandestine. Dans le même temps, Marc-Antoine G. a été muté à l'ambassade du Salvador. Mais les policiers ont découvert qu'il donnait des consignes à distance et se tenait au courant de l'avancée des projets violents de ses camarades, recevant des comptes rendus de réunions par mail. « Les entraînements militaires comportaient du tir, de la course, de la marche et de la fabrication d'explosif à faible teneur », a détaillé le diplomate devant les enquêteurs.



Marc-Antoine G. est par ailleurs soupçonné d'avoir recruté plusieurs membres AFO pour la cellule francilienne. Dont Daniel R., un ancien militaire des Yvelines qui confectionnait chez lui « des petits plats » : autrement dit du TATP… Des messages révèlent que le fonctionnaire a envisagé de ramener des armes du Salvador par « valise diplomatique ». Ce qui lui aurait permis d'échapper à tout contrôle. Une liste mentionnant des armes à feu (« Fusil, Uzis, Kalachnikovs… ») a été découverte dans un grenier à son domicile en région parisienne.



« Je doutais de mes capacités à passer à l'acte »



« Admirateur de de Gaulle », « patriote », Marc-Antoine G. a admis qu'il avait effectué un court séjour en mai 2018 en France pour assister à une réunion de l'AFO à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir). Réunion au cours de laquelle « l'opération halal » - consistant à injecter de la digitaline ou de la mort-aux-rats dans des produits destinés aux musulmans - a été validée par les instances d'AFO. « Cela m'a écœuré, ça ne correspondait pas à mes idées », s'est défendu le quinquagénaire. On ne peut pas faire plus lâche et traître que ce projet. »



Devant les enquêteurs, il a émis des regrets : « Je doutais de mes capacités à passer à l'acte. Je n'ai jamais tué personne. » Contactés, ni son avocate Me Margaux Durand-Poincloux, ni le Quai d'Orsay n'ont souhaité s'exprimer.