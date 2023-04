Un gigantesque incendie ravage un marché aux vêtements de Dacca, au Bangladesh

Des équipes de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont été déployées pour apporter leur soutien à la lutte. Un porte-parole militaire a précisé : « Un hélicoptère de l'armée de l'air du Bangladesh s'est également joint aux efforts de lutte contre l'incendie. »



Les propriétaires des magasins, sous le choc et en larmes, ont assisté au désastre. Impuissants, ils n'ont pu récupérer les stocks de vêtements qu'ils comptaient vendre pour l'Aïd, la fête musulmane la plus importante de l'année.



Bongo Bazar est l'un des principaux marchés de Dacca où les vêtements, produits pour de grandes marques occidentales dans les usines du Bangladesh et rejetés au contrôle qualité, sont vendus à des prix dérisoires.