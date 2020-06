Un homme de 80 ans venu du Sénégal décède du Coronavirus en Gambie

Un deuxième décès lié à la maladie du nouveau Coronavirus a été enregistré en Gambie, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juin 2020. Selon le correspondant du site Emedia à Banjul, il s’agit d’un homme âgé de 80 ans, revenu récemment du Sénégal.



Une fois placé en quarantaine, renseigne la source de nos confrères, il avait pu s’enfuir avant de se faire hospitaliser quelques jours plus tard. L’homme avait développé des symptômes de la Covid-19 notamment des difficultés respiratoires. Diabétique également, c’est un test post mortem qui a finalement révélé la présence du virus dans son corps.



A souligner qu'à ce dimanche 21 juin, la Gambie a enregistré 37 cas dont 2 décès et 11 personnes actuellement sous traitement. Ce qui inquiète le plus les autorités sanitaires c’est la persistance du déni et le manque de respect ostensible de gestes barrières.