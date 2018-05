Un immeuble de 24 étages s'effondre au Brésil : le bilan des victimes est encore inconnu

Les images aériennes de O Globo montrent un trou béant et une carcasse d'immeuble encore fumante. Selon ce média brésilien, l'incendie se serait déclaré dans une cuisine au 5eme étage de cette tour qui en comptait 24. Les flammes se sont rapidement propagées avant que le bâtiment ne s'effondre.



Sao Paulo est la ville la plus peuplée d'Amérique latine. Cette tour était squattée par environ 90 familles de sans-abris. Chacune payait l'équivalent de 150 euros par mois pour y vivre.



« Il y a des dizaines d’immeubles comme celui-ci. Il faut éviter les occupations illégales parce que les gens brûlent des fils de cuivre dans leurs appartements, ou encore des bouteilles de gaz. Ils jettent des déchets dans les cages d’ascenseur. Tout cela est interdit, bien sûr. Bon, comme je l’ai dit, c’est un immeuble dans le centre de Sao Paulo, il y en a qui sont encore plus grands. Il faut que la mairie fasse un effort supplémentaire pour déloger ces personnes », a expliqué le gouverneur de la ville, Marcio Franca pour une telle tragédie était prévisible.



Plusieurs immeubles voisins et une église ont été endommagés. Une cinquantaine de véhicules et plus de 160 pompiers ont été déployés selon un tweet des services de secours.



RFI