Un nouveau gouvernement au Gabon

Les principaux ministres de l'ancien gouvernement restent à leurs postes. Exception faite pour Alain-Claude Bilie By Nzé, ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Il va au ministère des Sports, de la Culture et du Tourisme dans le nouveau gouvernement.



Selon l'AFP, trois opposants ont été nommés dans cette nouvelle équipe.



Ce nouveau gouvernement aura pour mission essentielle d'organiser des élections législatives, deux fois annoncées et reportées depuis 2016.



La Cour constitutionnelle avait annoncé mardi dernier la fin du mandat de l'Assemblée nationale et exigé la démission du gouvernement d'Emmanuel Issoze Ngondet.



La Cour avait invoqué l'incapacité du gouvernement et de sa majorité à l'Assemblée nationale d'organiser avant fin avril, les élections législatives comme prévu.